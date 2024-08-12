شهداء وجرحى وتدمير وتهجير.. المكتب الحكومي في غزة يبين حجم الكارثة التي خلفها الكيان الصهيوني

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في تقرير، أن العدو الإسرائيلي ارتكب 3,486 مجزرة ضد العائلات والمدنيين في القطاع، خلّفت 49,897 شهيداً ومفقوداً.
وفيما يلي مجمل المعطيات المحدّثة التي وثّقها المكتب الإعلامي الحكومي:
(10,000) مفقودٍ.
(39,897) شهداء ممن وصلوا إلى المستشفيات.
(16,456) شهيداً من الأطفال.
(36) استشهدوا نتيجة المجاعة.
(11,088) شهيدة من النساء.
(885) شهيداً من الطواقم الطبية.
(79) شهيداً من الدفاع المدني.
(168) شهيداً من الصحفيين.
(7) مقابر جماعية أقامها العدو داخل المستشفيات.
(520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.
(92,152) جريحاً ومُصاباً.
(69%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.
(175) مركزاً للإيواء استهدفها العدو "الإسرائيلي".
(17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
(3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.
(12,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.
(10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.
(3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.
(1,737,524) مصاباً بأمراض معدية نتيجة النزوح.
(71,338) حالة عدوى التهابات كبد وبائي بسبب النزوح.
(1,300,000) جرعة لقاح يمنع العدو إدخالها إلى قطاع غزة.
(60,000) سيدة حامل تقريبا مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.
(350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.
(5,000) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.
(310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.
(36) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.
(2) مليون نازح في قطاع غزة.
(198) مقراً حكومياً دمرها العدو.
(121) مدرسة وجامعة دمرها العدو بشكل كلي.
(333) مدرسة وجامعة دمرها العدو الصهيوني بشكل جزئي.
(110) علماء وأساتذة جامعات وباحثين أعدمهم العدو.
(610) مساجد دمرها العدو بشكل كلي.
(214) مسجدٍ دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
(3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.
(150,000) وحدة سكنية دمرها العدو كلياً.
(80,000) وحدة سكنية دمرها العدو غير صالحة للسكن.
(200,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.
(82,000) طن متفجرات ألقاها كيان العدو على قطاع غزة.
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