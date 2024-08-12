شهداء وجرحى وتدمير وتهجير.. المكتب الحكومي في غزة يبين حجم الكارثة التي خلفها الكيان الصهيوني

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان العدو الصهيوني على قطاع غزة لليوم الـ 311.