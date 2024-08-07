وزارة الخارجية الايرانية تؤكد ضرورة معاقبة مرتکبي حادث مزار شريف الارهابي عام 1998

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في هذا البيان:

استشهد ثمانية دبلوماسيين وصحفي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل ستة وعشرين عامًا، في يوم 7 آب /اغسطس 1998 في القنصلية العامة لبلادنا في مزار شريف، وذلك بعد سقوط مدينة مزار شريف في قبضة قوات طالبان ویعتبر هذا الحادث، انتهاکا لكل المبادئ الدبلوماسية والقوانين الدولية والالتزامات الإنسانية والأخلاقية.

وأعلن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1267 أن الهجوم على القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإیرانیة في مزار شريف واستشهاد الدبلوماسيین والصحفي المراسل لایران، انتهاك واضح للقانون الدولي.

وتحتفظ وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحقها في متابعة مختلف جوانب هذا العمل الإرهابي الأليم والإجابة على الشعب الإيراني النبيل وأسر الضحایا وتطالب من الحكومة الأفغانية المؤقتة أن تعلن نتائج تحقيقاتها بشأن مرتكبي هذه الجريمة وإنزال العقوبة التي يستحقونها.

وإننا نبتهل الى الله تعالى بعلو الدرجات لشهداء مزار شريف، ناصر ريغي، نور الله نوروزي، كريم حيدريان، رشيد باريا وفلاح، حيدر علي باقري، محمد علي قياسي، مجید نوري نياركي، محمد ناصر ناصري ومحمود صارمي.

يذكر انه في مثل هذا اليوم من عام 1998، اقتحمت قوات طالبان مبنى القنصلية الايرانية في مزار شريف، وقتلت 8 دبلوماسيين ومراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) محمود صارمي.

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