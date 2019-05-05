وزارة خارجية اليمن تدين العدوان الصهيوني على غزة

وأكد الوزير شرف في تصريح لوكالة (سبا) أن هذا العدوان يمثل انتهاكا صارخا لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية وبالأخص اتفاقيات جنيف الأربع.

ودعا الدول العربية المتباكية إعلاميا وأمام شعوبها على القضية الفلسطينية إلى الاضطلاع بمسؤوليتها الأخلاقية والقومية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني لوقف العدوان المتكرر على المدنيين في قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية أن ما يتم الإعداد له تحت مسمى صفقة القرن لن ينهي القضية الفلسطينية العربية والقومية، بل سيؤدي إلى زيادة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة وخارجها وستكون له أبعاد إقليمية ليست في مصلحة من يخطط لتصفية قضية فلسطين.

وقال "الشعوب العربية وإن كانت هادئة الآن، لن تبقى صامتة ولامحالة من أنها ستقتلع عدد من الأنظمة التي ستفرط في الأراضي العربية الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وطالب الوزير شرف مجلس الأمن وبالأخص الدول الخمس دائمة العضوية إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع عزة والشعب الفلسطيني الشقيق./انتهى/