وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن حزب الله عن استهدافه مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة "عين زيتيم"، على حدود صفد، بعدة ‏صليات من صواريخ الكاتيوشا.

وكذلك، شنت المقاومة هجوماً جوياً "بسرب من المسيرات الانقضاضية على مرابض ‏مدفعية العدو في الزاعورة، مستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابتها ‏بشكل ‏مباشر، وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة".

وأتت هذه الاستهدافات، بحسب ما جاء في بيانين منفصلين لحزب الله، "رداً على ‌‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو الإسرائيلي في بلدتي ميفدون وجويا".

كما استهدفت المقاومة، اليوم، كل من موقع "جل العلام" ‏بالقذائف المدفعية، مؤكدةً إصابته إصابةً مباشرةً، و‏موقع "المالكية" و"السماقة" (لمرتين)، وتموضعًا لجنود العدو ‏في "جبل نذر"،‏ ‏بالأسلحة الصاروخية، وأصابت أهدافها بدقة.

وزفت المقاومة "الشهيد المجاهد حسن فارس جشّي، غالب، مواليد عام 1986 من بلدة جويا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

ونشر الإعلام الحربي في حزب الله، مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية، يوم أمس، ناقلة جند تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

/انتهى/