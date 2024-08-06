بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف مواقع وثكنات العدو بسلسلة من الضربات النوعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية تجمعًا لجنود ‌‏العدو الإسرائيلي قرب موقع بركة ريشا بصواريخ بركان.‏

وردًا على عملية ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة عبا، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الإنقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء ‏غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة "شراغا" شمال عكا المحتلة.

وبعد ‏مراقبة ‌‏ومتابعة لقوات العدو في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وعند رصد ‌‏ملالة "إسرائيلية" في محيط موقع رويسات العلم، كمن لها مجاهدو المقاومة الإسلامية ولدى وصولها ‌‏إلى نقطة المكمن استهدفها المجاهدون بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة.

كما استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية موقع المرج ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة، واستهدفوا تجمعًا لجنود ‏العدو في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية، واستهدفوا أيضًا انتشاراً لجنود العدو ‏الصهيوني في مرتفع أبو دجاج قرب ثكنة زرعيت بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

كذلك، قصف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة ‏الإسلامية مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة "كيلع" بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا.‏

1. بيان عملية مستعمرة "أفيفيم:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة ‌‏الإسلامية يوم الثلاثاء 06-08-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة افيفيم بالأسلحة ‌‏المناسبة واصابوه إصابة مباشرة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 06-08-2024‏

‏01 صفر 1446 هـ

2. بيان عملية موقع بركة ريشا:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎ ‌‏11:07‌‎ ‌‌‏من قبل ظهر يوم الثلاثاء 06-08-2024، تجمعًا لجنود ‌‏العدو الإسرائيلي قرب موقع بركة ريشا بصواريخ بركان.‏



‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

‏ الثلاثاء 06-08-2024‏

‏01 صفر 1446 هـ

3. بيان عملية ثكنة "شراغا":

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على عملية ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة عبا، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الإنقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء ‏غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة "شراغا" شمال عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقّة وحققت ‏إصابات مؤكدة.‏



‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 06 آب 2024‏

‏01 صفر 1446 هـ

4. بيان عملية ال‏ملالة الإسرائيلية في محيط موقع رويسات العلم:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وبعد ‏مراقبة ‌‏ومتابعة لقوات العدو في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة يوم الثلاثاء 06-08-2024، وعند رصد ‌‏ملالة "إسرائيلية" في محيط موقع رويسات العلم، كمن لها مجاهدو المقاومة الإسلامية ولدى وصولها ‌‏إلى نقطة المكمن استهدفها المجاهدون بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى الى ‌‏تدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل جريح. ‏



‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

‏ الثلاثاء 06-08-2024‏

‏01 صفر 1446 هـ

5. بيان عملية موقع المرج:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‏11:30 ‌‏من قبل ظهر يوم الثلاثاء 06-08-2024، موقع المرج ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏



‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

‏ الثلاثاء 06-08-2024‏

‏01 صفر 1446 هـ

6. بيان عملية موقع رويسات العلم:



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة‎ ‌‏14:45‌‎ ‌‏ من يوم الثلاثاء 06-08-2024 موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

‏ الثلاثاء 06-08-2024‏

‏01 صفر 1446 هـ

7. بيان عملية "مرتفع أبو دجاج" قرب ثكنة "زرعيت" :



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة‎ ‌‏16:00‌‎ ‎من يوم الثلاثاء 06-08-2024 انتشاراً لجنود العدو ‏الصهيوني في مرتفع أبو دجاج قرب ثكنة زرعيت بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏





‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

‏ الثلاثاء 06-08-2024‏

‏01 صفر 1446 هـ

8. بيان عملية ثكنة "تلة الكرنتينا" :

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة‎ ‌‏05:00‌‎ ‌‏ من بعد ظهر يوم الثلاثاء 06-08-2024 تجمعًا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

‏ الثلاثاء 06-08-2024‏

‏01 صفر 1446 هـ

9. بيان عملية ثكنة "كيلع" :

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة ميفدون، قصف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة ‏الإسلامية ‏يوم الثلاثاء 06-08-2024 مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 06-08-2024‏

‏01 صفر 1446 هـ