بزشکیان يهنئ بالفائزين بميداليات في أولمبياد باريس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان التهاني للاعبة التايكوندو الايرانية مبينا نعمت زادة ، لحصولها على ميدالية برونزية والمصارع الايراني محمد هادي ساوري لحصوله على ذهبية في الالعاب الاولمبية باريس 2024.

وقال الرئيس بزشكيان في رسالة لـ مبينا نعمت زادة، لاعبة التايكوندو وزن -49 كيلوغرام، والتي فازت بميدالية برونزية: إن نساء بلادي، يضفين المعنى لحياتنا. ابنتي، مبينا نعمت زاده، اعتز بك وبجميع نساء وفتيات ايران.

كما قال رئيس الجمهورية في رسالة لـ محمد هادي ساروي، المصارع وزن 97 كيلوغرام، والفائز باول ميدالية ذهبية لايران في أولمبياد باريس: محمد هادي ساوري، إن ميداليتك الذهبية، تنطوي على لون الأمل للشعب. اهنئك والشعب الايراني بالفوز بهذه الميدالية.

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