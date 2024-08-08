استشهاد موظف بمؤسسة "المطبخ العالمي" وسط قطاع غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي (ورلد سنترال كيتشن) الإغاثية غير الحكومية، اليوم الخميس، استشهاد أحد موظفيها الفلسطينيين في قطاع غزّة، وذلك بعد 4 أشهر من استشهاد 7 من موظفيها في ضربات إسرائيلية أثارت إدانة واسعة النطاق.

وقالت المنظمة -التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها- إنّ الموظف يدعى نادي السلوت وكان عضواً أصيلاً في فريقها منذ الأيام الأولى لعملها في رفح.

وذكرت المنظمة عبر حسابها على منصة "إكس"، أنّه كان "عضواً أصيلاً في فريقنا للمستودعات منذ الأيام الأولى لاستجابتنا في رفح وكان في جوهره محباً للخير".

وأضافت أنّها لا تزال تنظر في تفاصيل ما حدث، موضحةً أنّه استشهد قرب دير البلح وسط القطاع.

وكانت 3 ضربات جوية إسرائيلية استهدفت قافلة من مركبات المساعدات الإنسانية خلال تحركها في غزّة في الأول من نيسان/أبريل الماضي، مما أسفر عن استشهاد 7 من موظفي المؤسسة كان من بينهم أفراد من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وبولندا.

وخلال الحرب المدمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي على غزّة، استشهد العشرات من عاملي الإغاثة، بينهم عاملون في منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وغيرها.

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