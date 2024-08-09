6 ميداليات ملونة لايران في أولمبياد باريس.. لاعبة التايكواندو ناهيد كياني تحرز الميدالية الفضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها كانت ناهيد كياني الحائزة على بطولة العالم قد فازت في الدور الاول على كيميا علي زاده من بلغاريا 2-1، ثم فازت في الدور ربع النهائي على شيماء تومي المصنفة العاشرة من تونس 2-1 لتتأهل إلى الدور نصف النهائي الذي تغلبت فيه على اللبنانية لاتيتا آون 2-0 .



وفي النهائي خسرت كياني امام "يو كيم جين" من كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0 .

تعتبر هذه الميدالية الفضية التي نالتها ناهيد كياني افضل نتيجة لسيدات ايران في التايكواندو في تاريخ الاولمبياد.



وكانت لاعبة التايكواندو الايرانية الاخرى مبينا نعمت زادة قد احرزت الميدالية البرونزية في وزن تحت 49 كغم.



وفي المصارعة الرومانية حصدت ايران 4 ميداليات، حيث تقلد محمد هادي ساروي الذهبية في وزن 97 كغم وسعيد اسماعيلي الذهبية ايضا في وزن 67 كغم فيما نال علي رضا مُهمدي الميدالية الفضية في وزن 87 كغم وأمين ميرزازاده الميدالية البرونزية في وزن 130 كغم.



وبذلك بلغت حصيلة البعثة الايرانية في اولمبياد باريس لغاية الان 2 ذهبية و 2 فضية و 2 برونزية، لتحل في المرتبة 20 بين الدول المشاركة.



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