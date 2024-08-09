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٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:٤٧ ص

شهيدان في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

شهيدان في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

استشهد شخصان في غارة إسرائيلية اليوم الجمعة، على جنوب لبنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، استشهاد شخصين، في غارة بمسيّرة شنها الاحتلال الإسرائيلي هذا الصباح على بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

وتشن قوات الاحتلال غارات عدوانية على لبنان وتقصف منازل وتغتال شخصيات في وقت تشهد الحدود حالة من التصعيد منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح.

/انتهى/

رمز الخبر 1947306

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