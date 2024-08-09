سفير إيران في موسكو : دول البريكس رحبت بمقترح إيران حول التبادلات المالية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال جلالي، عن سبب تقديم هذا الاقتراح: "في الوضع الحالي، يتزايد عدد الدول الخاضعة للعقوبات في العالم، حيث ان الغربيين وخاصة الأميركيون، يحاولون استغلال "العقوبات" كسلاح".



وأضاف السفير في مقابلاة مع مراسل ارنا: "إن أسوأ أنواع الحصار هو في مجال التبادلات النقدية والمصرفية، ولذلك يجب على الدول المحاصرة أن تكون مستعدة لمواجهة هذا التوجه الغربي".



وتابع جلالي : "يمكن للدول الأعضاء في مجموعة بريكس، تعزيز التعاون من خلال تصميم آليات نقدية ومصرفية جديدة في مجال التبادلات فيما بينها".



وأوضح السفير الايراني في موسكو : "عندما قدمنا هذا الاقتراح إلى سلطات روسيا (باعتبارها الرئيس الدوري لمجموعة البريكس في عام 2024) والدول الأعضاء الأخرى، رحبوا باقتراح إيران لتصميم آليات مالية جديدة في هذه المجموعة".



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