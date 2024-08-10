عملاء جدد للنفط الايراني رغم العقوبات المفروضة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتبت رويترز في تقرير لها: "أنه على الرغم من استمرار العقوبات ضد إيران، فقد وجدت طهران وجهات وعملاء جدد لشحناتها الصغيرة من نفطها الخام مثل بنغلادييش وعمان".

وبحسب رويترز، فإن بيع النفط هو مصدر الدخل الرئيسي لإيران، وتبحث البلاد عن طرق للالتفاف على العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على صادرات النفط الخام الإيرانية بعد الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018.

ويضيف تقرير رويترز: "وزير النفط الإيراني جواد أوجي كان قد أعلن في وقت سابق في يوليو أن بلاده ستبيع نفطها إلى 17 دولة، بما في ذلك بعض الدول الأوروبية".

وتابعت رويترز، انها حققت إيران أعلى رقم في صادرات النفط في فترة الثلاثة أشهر من مارس إلى مايو من العام الجاري (2024) مقارنة بالفترة نفسها منذ 2018، وسجلت رقماً قياسياً جديداً في مبيعاتها النفطية

وأعلن وزير النفط الايراني جواد أوجي في وقت سابق أن صادرات إيران النفطية ارتفعت من 182 مليون برميل في عام 2018 إلى 565 مليون برميل في عام 2023، وفي مجال إنتاج الغاز المسال، حدثت قفزة كبيرة، حيث وصل إنتاجه إلى 6.5 مليون طن سنويا بينما كان 3.2 مليون طن سنويا.

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