الجهاد الإسلامي: الاحتلال يسعى بشكل ممنهج إلى قتل وتصفية الفلسطينيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أكدت حركة الجهاد في بيان، أن التعذيب الذي يمارسه العدو الصهيوني بحق الأسرى والمعتقلين هو جريمة حرب، وانتهاك صارخ لكل المواثيق والقوانين الدولية الإنسانية، مشيرة إلى أن الممارسات الشنيعه تمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي يقف صامتاً أمام هذه الجرائم البشعة.

وأضافت الجهاد الإسلامي أن الفظائع التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى البواسل تجري تحت سمع وبصر كل المنظمات والمؤسسات الدولية، التي لم تحرك ساكناً لإنقاذ الآلاف من الأسرى الذين تُنتهك حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم في ظل صمت دولي مخزٍ.

وقالت أيضا إن ما كشفته التقارير الصحفية العالمية مؤخراً من ممارسات وحشية بحق الأسرى، يؤكد أن الاحتلال يسعى بشكل ممنهج إلى قتل وتصفية الفلسطينيين، سواء في غزة أو الضفة أو القدس، وبخاصة الأسرى الذين يمثلون رمزية نضالية وقامة وطنية كبيرة في الحركة الأسيرة.

ودعت حركة الجهاد الإسلامي كل الأحرار والشرفاء في العالم إلى التحرك الفوري والضغط على كيان الاحتلال لوقف جرائمه الوحشية بحق الأسرى، والعمل على تحسين ظروف اعتقالهم.

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