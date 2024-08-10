الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 168

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان الإعلامي الحكومي، بأشد العبارات، استهداف وقتل الاحتلال “الإسرائيلي” للصحفيين الفلسطينيين، وحمّله “كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء”.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة العمل الصحفي في العالم بـ”ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين”.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، قالت، إن “إقدام جيش الاحتلال الصهيوني المجرم اليوم على قتل الصحفيَّين الفلسطينيين تميم معمر وعبد الله السوسي مع عددٍ من أفراد عائلتيها، في غارتين على مدينة خانيونس؛ هو جريمة جديدة تضاف للسلسلة الطويلة من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الصحفيين الفلسطينيين”.

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