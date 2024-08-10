استهداف قاعدة "خراب الجير" الأميركية في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكّدت المصادر أنّ الأصوات ناتجة عن استهداف قاعدة القوات الأميركية في مطار خراب الجير بطائرةٍ مُسيّرة، مع اندلاع حريق وتصاعد الدخان من داخلها.

ويسجّل هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الاستهدافات ضدّ القواعد الأميركية في سوريا والعراق، في ظل استمرار الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي المدعوم أميركياً بحق أهالي قطاع غزة، والتي خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين.

وقبل أيام، أعلن المتحدث باسم البنتاغون عن إصابة جنود أميركيين في هجوم صاروخي تعرضت له قاعدة "عين الأسد" الجوية في العراق.

ودفعت هذه الهجمات الأميركيين، طيلة الأشهر الفائتة، إلى استقدام عددٍ كبير من دفعات الأسلحة والمعدات الدفاعية، المنقولة براً عبر معابر بين شمال العراق ومناطق سيطرة "قسد" شمالي شرقي سوريا، أو جواً عبر قاعدة مطار "خراب الجير"، والتي استقبلت أكثر من عشر دفعات من الأسلحة والمعدات الأميركية، ترافقت مع تنفيذ عدد كبير من التدريبات بالذخيرة الحية، واختبار جاهزية الأسلحة.

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