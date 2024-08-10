  1. الدولية
  2. الأمريكيتان
١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٣ ص

استهداف قاعدة "خراب الجير" الأميركية في سوريا

استهداف قاعدة "خراب الجير" الأميركية في سوريا

أفادت مصادر مطلعة في سوريا، فجر السبت، بسماع دوي عدة انفجارات داخل قاعدة مطار "خراب الجير" التابعة للقوات الأميركية في المالكية في ريف الحسكة الشمالي، شمالي شرقي سوريا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكّدت المصادر أنّ الأصوات ناتجة عن استهداف قاعدة القوات الأميركية في مطار خراب الجير بطائرةٍ مُسيّرة، مع اندلاع حريق وتصاعد الدخان من داخلها.

ويسجّل هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الاستهدافات ضدّ القواعد الأميركية في سوريا والعراق، في ظل استمرار الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي المدعوم أميركياً بحق أهالي قطاع غزة، والتي خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين.

وقبل أيام، أعلن المتحدث باسم البنتاغون عن إصابة جنود أميركيين في هجوم صاروخي تعرضت له قاعدة "عين الأسد" الجوية في العراق.

ودفعت هذه الهجمات الأميركيين، طيلة الأشهر الفائتة، إلى استقدام عددٍ كبير من دفعات الأسلحة والمعدات الدفاعية، المنقولة براً عبر معابر بين شمال العراق ومناطق سيطرة "قسد" شمالي شرقي سوريا، أو جواً عبر قاعدة مطار "خراب الجير"، والتي استقبلت أكثر من عشر دفعات من الأسلحة والمعدات الأميركية، ترافقت مع تنفيذ عدد كبير من التدريبات بالذخيرة الحية، واختبار جاهزية الأسلحة.

/انتهى/

رمز الخبر 1947331

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات