حزب الله يدين مجزرة "التابعين": الحديث ‏عن وقف إطلاق نار ومواعيد مفاوضات كذب وخداع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دانت المقاومة الإسلامية - حزب الله - بشدّة المجزرة المهولة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة "التابعين" في حي الدرج، وسط مدينة غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد، معظمهم من الأطفال، فجر السبت.

وأكد حزب الله، في بيان، أنّ ما أقدمت عليه حكومة الاحتلال يؤكد أنها ماضية في حرب الإبادة التي تشنها ضد ‏الشعب الفلسطيني، ‌‏وأن خيارها الحقيقي هو القتل وارتكاب المجازر.

وشدّد على أنّ ارتكاب الاحتلال هذه المجزرة يكشف أنّ الحديث ‏عن وقف إطلاق النار وتحديد مواعيد ‏جديدة للمفاوضات ليس إلا كذباً وخداعاً، لن ‏ينطليا على الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة ‏وجبهات الإسناد.

وأعلن حزب الله، في هذا الشأن، أنّ المقاومة في غزة وجبهات إسنادها "تزداد اقتناعاً ‏بعزمها على المقاومة والعمل بكل قوة لوقف المذبحة، ومنع العدو ‏من تحقيق أهدافه ‏المعلنة والمضمرة".

ودعا حزب الله كل الأحرار في العالم ‏إلى إدانة المجزرة، وتفعيل ‌‏التحركات والاحتجاجات ضد حكومة الاحتلال القاتلة وإطلاق ‏أوسع حملة تضامن متجددة مع ‏أطفال فلسطين ونسائهم ورجالهم، الذين يتعرضون ‏لأبشع مذبحة منذ أكثر من 10 أشهر.‏

وقدّم حزب الله، في ختام البيان، إلى الشعب الفلسطيني الصابر والمظلوم والشجاع أسمى آيات العزاء ‏والمواساة، متمنياً العافية للجرحى.