عراقجي وزيرا للخارجية... الرئيس الايراني يقدم قائمة وزرائه المقترحين للبرلمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قرأ رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني، محمد باقر قاليباف نص قائمة الوزراء المقترحين من رئيس الجمهورية، مسعود بزشكيان في الجلسة العامة اليوم الأحد على النحو التالي:

السيد الدكتور محمد باقر قاليباف

رئيس مجلس الشورى الاسلامي

مع احترامي، وتنفيذاً للمادة 133 من الدستور، يُقدم الوزراء المقترحون للحصول على الثقة من نواب البرلمان حسب ما يلي:

1- علي رضا كاظمي؛ وزارة التربية والتعليم

2- ستار هاشمي. وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

3- حجة الإسلام السيد إسماعيل الخطيب. وزارة الأمن

4- عبد الناصر همتي . وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية

5- سيد عباس عراقجي. وزارة الخارجية

6- محمد رضا ظفركندي. وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي

7- أحمد ميدري . وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية

8- غلام رضا نوري قزلجة. وزارة الجهاد والزراعة

9- أمين حسين رحيمي. وزارة العدل

10- العميد الطيار عزيز نصيرزاده. وزارة الدفاع والإسناد والقوات المسلحة

11- السيدة فرزانة صادق. وزارة الطرق والتنمية الحضرية

12- محمد اتابك. وزارة الصناعة والتعدين والتجارة

13- حسين سيمايي صراف. وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا

14- سيد عباس صالحي . وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي

15- اسكندر مؤمني. وزارة الداخلية

16- محمد رضا صالحي أميري. وزارة التراث الثقافي والسياحة

17- محسن باك نجاد . وزارة النفط

18- عباس علي آبادي . وزارة الطاقة

19- أحمد دنيامالي . وزارة الرياضة والشباب

وأسأل الله العلي القدير دوام التوفيق لمعاليكم وزملائكم المحترمين.

مسعود بزشكيان

وبحسب اللائحة الداخلية للبرلمان، يكون أمام النواب أسبوع واحد لمراجعة قائمة الوزراء المقترحين في اللجان المتخصصة، وبعد ذلك يجب أن يدخل البرلمان في فحص كفاءة الوزراء في جلسات متتالية.

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