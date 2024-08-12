عراقجي: سأعمل وفق قانون العمل الاستراتيجي واتابع نهج الشهيد رئيسي في سياسة الجوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الاسلامي الايراني، ابراهيم رضائي، انه حضر السيد عباس عراقجي اليوم الاثنين جلسة لجنة الامن القومي لتشريح برامجه المستقبلية حال حصوله على الثقة من نواب البرلمان لمنصب وزير الخارجية.

وحسب قول رضائي انه أشاد السيد عباس عراقجي، في هذه الجلسة بسياسة الجوار التي انتهجتها حكومة الشهيد رئيسي، مؤكدا أنه في الحكومة الرابعة عشرة، سيستمر أسلوب الشهيد رئيسي والشهيد أمير عبد اللهيان في العلاقات مع دول الجوار.

كما صرح المرشح لمنصب وزير الخارجية أنه لا يوجد فرق بين الميدان والدبلوماسية، وذكر أنهما يجب أن يصلا إلى انجاز واحد، لأن الدبلوماسية بدون الميدان ليست لها اى قوة وفعالية.

وشدد وزير الخارجية المقترح على أن نظرتي للعالم هي النفس النظرة التى كانت لدى فترة حضوري في حرس الثورة الاسلامية ولم تتغير، مشيرا الى ان قانون العمل الاستراتيجي لمجلس الشورى الإسلامي ساري المفعول وعلينا الالتزام به.

وقال عراقجي: "إذا جرت مفاوضات شريفة فسنتصرف وفق القانون الاستراتيجي، وباتباع القانون الاستراتيجي نستطيع دفع المفاوضات قدما".

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