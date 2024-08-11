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١١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٧ م

غريب أبادي: إسرائيل أظهرت طبيعتها الإجرامية جليا بالهجوم الوحشي على مدرسة التابعين

غريب أبادي: إسرائيل أظهرت طبيعتها الإجرامية جليا بالهجوم الوحشي على مدرسة التابعين

صرح امين لجنة حقوق الانسان ومساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران، كاظم غريب آبادي إن الجريمة الوحشية للكيان الصهيوني في مدرسة التابعين كانت علامة مؤلمة لجمعيات حقوق الإنسان المزعومة لرؤية حقيقة هذا الكيان المجرم.

وأفادت وكالة مهر للأنباءن انه قال كاظم غريب آبادي في منشور عبر حسابه على موقع X اليوم الأحد: "كانت الجريمة الوحشية للنظام الصهيوني في مدرسة التابعين علامة مؤلمة للعين العمياء لجمعيات حقوق الإنسان المزعومة لرؤية الطبيعة المفترسة لهذا النظام، الذي هو أسوأ من الحيوان. مع أننا نعلم أن لهم عيوناً لكنهم لا يبصرون، ولهم آذان لكنهم لا يسمعون".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن أكثر من 100 مواطن فلسطيني استشهدوا وأصيب العشرات، صباح يوم السبت، بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة التابعين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

/انتهى/

رمز الخبر 1947377

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