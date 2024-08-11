غريب أبادي: إسرائيل أظهرت طبيعتها الإجرامية جليا بالهجوم الوحشي على مدرسة التابعين

وأفادت وكالة مهر للأنباءن انه قال كاظم غريب آبادي في منشور عبر حسابه على موقع X اليوم الأحد: "كانت الجريمة الوحشية للنظام الصهيوني في مدرسة التابعين علامة مؤلمة للعين العمياء لجمعيات حقوق الإنسان المزعومة لرؤية الطبيعة المفترسة لهذا النظام، الذي هو أسوأ من الحيوان. مع أننا نعلم أن لهم عيوناً لكنهم لا يبصرون، ولهم آذان لكنهم لا يسمعون".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن أكثر من 100 مواطن فلسطيني استشهدوا وأصيب العشرات، صباح يوم السبت، بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة التابعين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

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