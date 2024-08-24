خلال لقاء مع السفير الاسباني...غريب آبادي يطالب بتسليم مجرمين فروا الى إسبانيا

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى أنطونيو سانشيز بينيديتو غاسبار، السفير الإسباني لدى إيران، مع كاظم غريب آبادي، نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين هيئة حقوق الإنسان في إيران.

وفي هذا اللقاء، أعلن غريب آبادي استعداد ايران لتعزيز التفاعلات وتوسيع العلاقات القانونية والقضائية وحقوق الإنسان مع إسبانيا، وقال: "إن الحوارات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان وتبادل الخبرات القانونية القضائية بين الوفود والأنظمة القضائية في البلدين يمكن أن تساعد مواطني البلدين بشكل كبير بالإضافة إلى التطوير الشامل للعلاقات.

وفي هذا الاجتماع، اهتم نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية أيضًا بالتعاون في مجال تسليم المجرمين وقال: "لقد فر عدد صغير من المحتالين والمجرمين إلى إسبانيا ونطلب تسليمهم الينا؛ لا ينبغي أن تصبح إسبانيا ملاذاً آمناً للمجرمين والمحتالين".

وفي هذا اللقاء رحب بدوره السفير الإسباني باقتراح نائب رئيس السلطة القضائية بشأن تبادل الخبرات القانونية والقضائية وحقوق الإنسان، مضيفا: "إنه سيبلغ مواقف إيران وطلباتها في مجال تسليم المجرمين إلى مدريد ويتابع الموضوع".

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