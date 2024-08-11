نائب الرئيس الإيراني: المنظمات الدولية متواطئة فی جرائم "إسرائيل"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق النائب الأول للرئيس الايراني، على الهجوم الوحشي الذي شنها الكيان الصهيوني على مدرسة اللاجئين الفلسطينيين في حي الدرج في غزة فجر يوم السبت والذي ادى الى استشهاد أكثر من مائة مدنيين ابرياء.

وكتب عارف على منصة X للتواصل الاجتماعي مساء السبت: "إن المأساة الإنسانية الكبرى التي وقعت في غزة هي مظهر آخر من مظاهر الانتهاك التاريخي لحقوق الشعب الفلسطيني المضطهد والاستخدام الصريح للقوة ضد أصحاب الأراضي الأصليين التي احتلها الكيان الصهيوني الغاصب".

وأضاف نائب رئيس الجمهورية في المنشور: "في غضون ذلك، فإن المنظمات الدولية وما يسمى بالمطالبين بحقوق الإنسان متواطئون في هذه الجريمة".

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