وزارة الصحة الفلسطينية: 500 شهيد و 310 أسير من الكادر الصحي منذ بدء الحرب على غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت الوزارة في بيان لها، أن قوات جيش الاحتلال اعتقلت أكثر من 310 عاملاً في قطاع الصحة، فيما دمرت 130 مركبة إسعاف في قطاع غزة.

وأشارت إلى تعرض 340 اعتداء على المرافق الصحية والعاملين فيها في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت أن استهداف الاحتلال المتعمد للبنية التحتية الطبية أدت إلى حرمان المواطنين من إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

وبين الوزارة في بيانها، أن ظروف المياه والصرف الصحي السيئة، إلى جانب الاكتظاظ، أدت إلى زيادة في الأمراض التي يمكن الوقاية منها، والوفاة المبكرة.

ولفتت إلى أن قطاع غزة يواجه كارثة صحية عامة بسبب موارد المياه غير الآمنة ونقص احتياجات النظافة الأساسية لأكثر من 1.7 مليون نازح قسراً.

وأضافت الوزارة أن النقص الحاد في العاملين والإمدادات الطبية، بما في ذلك التخدير والمضادات الحيوية، يجعل العاملين في الرعاية الصحية يكافحون من أجل إنقاذ الأرواح.

ودعت الصحة، إلى دخول الإمدادات الإنسانية بلا شروط لمعالجة النقص الحاد، والمساعدة في إجلاء الجرحى لتلقي الرعاية الطبية المنقذة للحياة في الخارج.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً وحشية على قطاع غزة المحاصر، مخلفا قرابة 40 ألف شهيد ونحو 100 ألف جريح، جلهم نساء وأطفال.

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