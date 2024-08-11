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١١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٠٨ م

فضية وبرونزية في اليوم الآخر ...قافلة ايران الرياضية تنهي عملها في اولمبياد باريس بـ12 ميدالية ملونة

فضية وبرونزية في اليوم الآخر ...قافلة ايران الرياضية تنهي عملها في اولمبياد باريس بـ12 ميدالية ملونة

بعد فوز المصارعان رحمن عموزاد واميرعلي آذربيرا بالميدالية الفضية والبرونزية في اليوم الاخر من المنافسات، انهت قافلة ايران الرياضية عملها في اولمبياد باريس 2024 بالحصول على 12 ميدالية ملونة.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه في اليوم الآخر لمنافسات اولمبياد باريس 2024، فاز المصارع الايراني رحمن عموزاد بالميدالية الفضية في المباراة النهائية لوزن 65 كلغ لهذه المنافسات، حيث خسر المباراة امام خصمه الياباني بنتيجة 10-3.

فضية وبرونزية في اليوم الآخر ...قافلة ايران الرياضية تنهي عملها في اولمبياد باريس بـ12 ميدالية ملونة

كما فاز المصارع الايراني الاخر اميرعلي آذربيرا بالميدالية البرونزية لهذه المنافسات في وزن 97 كلغ بفوزه على منافسه الامريكي بنتيجة 4-1.

فضية وبرونزية في اليوم الآخر ...قافلة ايران الرياضية تنهي عملها في اولمبياد باريس بـ12 ميدالية ملونة

والتقط آذربيرا في ختام تنافسه وبعد الفوز بالميدالية البرونزية، صورة سيلفيا مع علم فلسطين.

فضية وبرونزية في اليوم الآخر ...قافلة ايران الرياضية تنهي عملها في اولمبياد باريس بـ12 ميدالية ملونة

وبهاتين الميداليتين صعد ايران في جدول الميداليات الى المرتبة الـ21 وانتهت قافلة ايران في اولمبياد باريس عملها بالحصول على مجموع 12 ميدالية منها 3 ذهبية و6فضية و3 برونزية.

فضية وبرونزية في اليوم الآخر ...قافلة ايران الرياضية تنهي عملها في اولمبياد باريس بـ12 ميدالية ملونة

/انتهى/

رمز الخبر 1947383

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