في اليوم الـ16 من منافسات اولمبياد باريس... إيران تحتل المركز 22 برصيد 10 ميداليات ملونة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اليوم السادس عشر والأخير من الدورة 33 لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، احتلت إيران المركز 22 في جدول الميداليات بثلاث ذهبيات وخمس فضيات وبرونزيتين في فرعي المصارعة والتايكواندو.

وتحتل حاليا الصين الصدارة بـ39 ميدالية ذهبية و27 فضية و24 برونزية. وجاءت أمريكا في المركز الثاني برصيد 38 ميدالية ذهبية و42 فضية و42 برونزية.

وتأتي أستراليا في المركز الثالث بـ18 ذهبية و18 فضية و14 برونزية، واليابان في المركز الرابع بـ18 ذهبية و12 فضية و13 برونزية. وتحتل فرنسا المضيفة برصيد 16 ذهبية وبريطانيا العظمى برصيد 14 ذهبية المركزين التاليين.

انطلقت النسخة الثالثة والثلاثون من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 رسميًا في 27 يوليو وتستمر حتى اليوم اي 11 اغسطس.

وفي أولمبياد طوكيو 2020، فازت الولايات المتحدة بـ39 ذهبية، والصين بـ38 ذهبية، واليابان بـ27 ذهبية.

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