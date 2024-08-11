قالیباف: على الکیان الصهيوني أن ينتظر عقاباً شديداً من الشعب الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد باقر قاليباف في كلمته أمام جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي اليوم: جرائم الكيان الصهيوني المجرم ليس لها حدود. لقد أثبت هذا الكيان المخزي مرة أخرى أن الصهاينة عار على الإنسانية بقصفهم مساكن اللاجئين الفلسطينيين وهم لا يفهمون إلا لغة القوة.

وتابع: إن جرائم الكيان الصهيوني الأخيرة هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وجمهورية إيران الإسلامية تدينه بشدة. ينبغي على الحكومات الإسلامية أن تمنع آلة الإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان الصهيوني من الاستمرار في دعمها.

وأكد قاليباف: إننا نعتبر من حقنا أن ناخذ بثأر الشهيد إسماعيل هنية، وبعد ذلك ردد النواب شعار الموت لإسرائيل في قاعة مجلس الشورى الإسلامي.

وأكد رئيس المجلس: أن الصهاينة عار على الإنسانية ولا يفهمون إلا لغة القوة. ويجب على الكيان الصهيوني أن يتوقع عقابًا شديدًا من الشعب الإيراني.

وهنأ قاليباف الرياضيين الإيرانيين على فوزهم بميداليات في أولمبياد باريس، وتابع: أهنئ الحائزين على الميداليات الأعزاء من بلادنا ومدربيهم المجتهدين الذين أسعدوا قلوب الشعب الإيراني في الألعاب الأولمبية.

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