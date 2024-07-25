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٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:١٨ م

الرئيس الايراني المنتخب يزور فريق المصارعة الوطني الذي سيشارك في أولمبياد 2024

الرئيس الايراني المنتخب يزور فريق المصارعة الوطني الذي سيشارك في أولمبياد 2024

قام رئيس الجمهورية المنتخب مسعود بزشكيان بزيارة لمخيم الفريق الوطني الايراني للمصارعة الذي سيشارك في أولمبياد باريس 2024، اليوم الخميس، دون اعلان مسبق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار رئيس الجمهورية المنتخب مسعود بزشكيان مخيم الفريق الوطني الايراني للمصارعة الذي سيشارك في أولمبياد باريس 2024، اليوم الخميس من دون اعلان مسبق.

وتمنى الرئيس المنتخب، التوفيق والنجاح للبعثة الرياضية الايرانية المشاركة في الالعاب الاولمبية باريس 2024.

والتقى بزشكيان، خلال زيارته التفقدية في "بيت المصارعة"، المصارعين الايرانيين واعضاء الطاقم الفني ورئيس الاتحاد متمنيا النجاح لجميع اعضاء البعثة الرياضية الايرانية المشاركة في الالعاب الاولمبية باريس 2024 والفرق التي توجهت الى باريس في وقت سابق.

كما زار بزشكيان، مقبرة الشهداء المجهولين في "بيت المصارعة" لتكريم واحياء ذكرى الشهداء الابرار.

رمز الخبر 1946846

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