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١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:٠٠ ص

قائد الشرطة الايرانية: هناك تنسيق في اعلى مستوى بين إيران والعراق لضمان أمن الأربعين

قائد الشرطة الايرانية: هناك تنسيق في اعلى مستوى بين إيران والعراق لضمان أمن الأربعين

قال القائد العام لقوات الشرطة الايرانية، العميد احمدرضا رادان إن العلاقات الشرطية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجانب العراقي إيجابية للغاية ومتسقة لضمان سلامة وجودة زيارة الأربعين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد أحمد رضا رادان اليوم الاثنين لحسن الحظ، قبل بدء موسم زيارة الأربعين، عقدنا اجتماعات منتظمة مع وزير الداخلية العراقي واجتماعات متكررة مع الشرطة العراقية.

وذكر أن تعاون الشرطة العراقية مع شرطة الجمهورية الإسلامية فى أعلى مستوى، وأضاف: "كلما طلبنا من الإخوة العراقيين أن يجتمعوا ويفعلوا شيئا، كانوا يأتون بفارغ الصبر وفي المقابل، لدينا تعاون مستمر معهم" .

وأكد القائد العام لقوات شرطة البلاد: "تقليص مدة الوقوف على الحدود، وأمن خط السفر خاصة في العراق، وسهولة الذهاب والإياب للزوار، وكذلك السفر في ظل الأمن الكامل، كلها نتيجة للتعاون والرفقة بين شرطة البلدين".

/انتهى/

رمز الخبر 1947407

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