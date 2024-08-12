باقري يؤكد على حق إيران المشروع في الرد المناسب والرادع على الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب علي باقري كني اليوم الاثنين، في رسالة عبر حسابه على موقع ايكس: "في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الصيني السيد وانغ يي، ناقشت احدث التطورات الإقليمية، بما في ذلك تصرفات الكيان الصهيوني القاتل للأطفال لتوسيع نطاق التوتر إلى ما هو أبعد من غزة من خلال التحركات الخطيرة الأخيرة في لبنان واليمن واغتيال الشهيد هنية في طهران".

وأضاف القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني: "انه أكدت خلال الاتصال على حق إيران القانوني في الرد المناسب والرادع(على الكيان الصهيوني) لضمان استقرار وأمن المنطقة".

وأوضح: "انه اتفق الجانبان على الإدانة الصارمة لهذا العمل وعلى ضرورة بذل جهد مشترك من قبل المجتمع الدولي لوقف عدوان كيان الاحتلال وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة".

وأشاره الى انه أعرب وزير الخارجية الصيني بدوره في هذه المحادثة عن دعمه للجهود القانونية التي تبذلها إيران للدفاع عن سيادتها وأمنها وشرفها الوطني، وأعرب عن رغبتها في إقامة علاقات وثيقة مع إيران للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

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