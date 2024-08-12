وزير خارجية الصين: ندعم إيران في الدفاع عن سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كرر وانغ خلال الاتصال إدانة بكين لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران يوم 31 يوليو، مشددا على أن اغتيال هنية أثر بشكل مباشر على عملية مفاوضات وقف إطلاق النار وأضعف استقرار المنطقة.

وتابع وانغ يي حديثه وأضاف أن الصين تدعم إيران في الدفاع عن سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية وفقا للقانون وجهود الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، ومستعدة لإقامة علاقات وثيقة مع إيران.

ويأتي ذلك في وقت يجري فيه حرس الثورة الاسلامية تدريبات عسكرية في المناطق الغربية من البلاد تستمر حتى الثلاثاء، وقال مسؤول في حرس الثورة إن التدريبات التي بدأت الجمعة مستمرة في محافظة كرمانشاه غرب البلاد قرب الحدود مع العراق لتعزيز الجاهزية القتالية واليقظة.

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