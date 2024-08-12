طحان نظيف: صمت بعض الحكومات والمنظمات الدولية على جرائم الكيان الصهيوني مؤلم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تطرق هادي طحان نظيف خلال تصريحات له اليوم الاثنين إلى جرائم الكيان الصهيوني في غزة واستشهاد أكثر من 40 ألف شخص، الكثير منهم نساء وأطفال وعزل، وقال: "هذه الأيام نرى الأحداث في غزة وصمت دعاة حقوق الإنسان امامها، حيث هناك معايير مزدوجة تجاه حقوق الانسان".

وأضاف: "نشهد هذه الأيام تراجعا للإنسانية وانتهاك العديد من المبادئ والمعايير والمواثيق الدولية بسهولة، ولكن للأسف تصمت بعض الحكومات والجمعيات الدولية عن هذه الجرائم، بل إن بعضها أصبح مؤيداً لهذا النظام الإجرامي، وهو أمر مؤلم".

وأكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في الختام: "إن شاء الله سينهار هذا النظام قريبا وتنتصر جبهة المقاومة وأحرار العالم".

/انتهى/