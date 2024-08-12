وزير الخارجية الايراني يرحب بإحلال السلام في بنغلادش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب باقري كني في رسالة عبر حسابه على منصة إكس، أرحب بإحلال السلام في البلد الصديق بنغلادش، وأتمنى التوفيق لأخي محمد توحيد حسين كمستشار للشؤون الخارجية في حكومة بنغلادش المؤقتة.

وكان محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام أدى اليمين الدستورية الخميس لقيادة الحكومة الموقتة في بنغلادش بصفته مستشارا رئيسيا لها، بعد إطاحة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة.

وأدى يونس اليمين في القصر الرئاسي في دكا أمام زعماء سياسيين وقادة المجتمع المدني وجنرالات ودبلوماسيين.

كما أدى اليمين أكثر من اثني عشر عضوا من حكومته يحملون لقب مستشارين وليس وزراء.

ومن بينهم كبار قادة مجموعة الطلاب ضد التمييز التي قادت احتجاجات استمرت أسابيع، ناهد إسلام وآصف محمود. ومن بين الآخرين توحيد حسين، وزير الخارجية السابق، وحسن عارف، المدعي العام السابق، إضافة إلى محامية بيئية بارزة وكاتب وأستاذ قانون، والناشط البارز عادل الرحمن خان الذي حكمت عليه حكومة الشيخة حسينة بالسجن عامين.

وتتألف الحكومة الجديدة من فريق مدني، باستثناء عميد متقاعد واحد.

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