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١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:٠٦ م

الفياض يدعو لتعزيز تواجد قوات الحشد الشعبي في تأمين محاور كربلاء

الفياض يدعو لتعزيز تواجد قوات الحشد الشعبي في تأمين محاور كربلاء

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الاثنين، أهمية رفع مستوى التنسيق وتعزيز تواجد القطعات التابعة للحشد في مختلف المحاور المؤدية إلى كربلاء المقدسة.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي، أن "رئيس الهيئة فالح الفياض زارَ قيادة عمليات كربلاء المقدسة، وكان في استقباله قائد العمليات الفريق الركن علي الهاشمي وعدد من القيادات الأمنية".

وأضاف البيان، أن "الفياض عقد فور وصوله اجتماعاً موسعاً مع مختلف القيادات الأمنية للاطلاع على حجم الاستعدادات والخطط الخاصة بالزيارة الأربعينية وتأمين طريق الزائرين".

وأكد الفياض على "أهمية رفع مستوى التنسيق وتعزيز تواجد القطعات في مختلف المحاور المؤدية إلى كربلاء المقدسة، فضلا عن تفعيل الجهد الاستخباري، والإسهام في تنظيم انسيابية المرور وحركة الزائرين بالتعاون مع جميع الجهات المعنية".

رمز الخبر 1947430

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