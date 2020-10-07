الحشد الشعبي سيبقى حافظاً لتراب العراق وسيادته

وقال الفياض، في مؤتمر صحفي عقده في محافظة كربلاء المقدسة، مساء الثلاثاء، ان" الحشد الشعبي خادم للشعب العراقي ويسد كل الثغرات، وانه سيبقى حافظاً لتراب العراق وسيادته".

واشار الى" وجود جهد عسكري كبير لتأمين الزيارة الاربعينية، كما استطعنا تأمين الزيارة بالرغم من التحديات المتمثلة بوباء كورونا".

واضاف ، ان" هيأة الحشد الشعبي تقوم بدعم جميع خطوط سير الزائرين، ومشاركة قواتها في مفاصل عديدة من الخطة الأمنية والساندة لتأمين زيارة الاربعين".

وتابع بالقول" نعاهد المرجعية الدينية والشعب بان يبقى الحشد حافظاً لسيادة العراق ومتعاليا عن كل التقسيمات".