شهداء وجرحى في مواجهات مع الاحتلال في رام الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر طبية أن استشهاد الشاب معتز صرصور من حي بطن الهوى بمدينة رام الله، متأثرا بجراحه التي أطلقها جنود الاحتلال عليه.

واقتحمت قوات الاحتلال حي الطيرة بمدينة رام الله ودمرت مبنى سكنيا يحتوي على شقة للأسير الدكتور أيسر الغوطي من أم الشرايط في البيرة ودمرت مبنى سكنيا يحتوي على شقة للأسير د. خالد الخاروف، وفجرتها.

واستشهاد حي الطيرة الذي أطلق خلاله جيش الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام، أدى إلى استشهاد الشاب وإصابة الخمسة الآخرين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب بعيار ناري في الظهر، بالإضافة إلى إصابة شاب (20 عاماً) بعيار ناري في الساق، والأخير (31 عاماً) أصيب بعيار ناري في الساق. أصيب بجراح بعد أن دهسته آلية عسكرية إسرائيلية أثناء احتلال مدينة رام الله.

وأطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز في محيط منازل المواطنين في منطقة أم الشرايط.

وإعلان الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت الإضراب العام حدادا على روح الشهيد معتز صرصور الذي ارتقى إلى رحمة الله فجر اليوم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي البهوتي وخاروف في 8 كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد أن نفذا عملية إطلاق نار شرق مدينة رام الله.

وفي 31 تموز (يوليو) الماضي، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل المواطن المتعقل المرز، مريض الدحاضة، في بلدة عطارة شمال مدينة رام الله، والذي شارك في العملية، بحسب الإعلان الإسرائيلي.

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