محافظ طوباس: 5 شهداء جراء الاعتداء الإسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن محافظ طوباس، اليوم الأربعاء، استشهاد 5 جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل في طمون وطوباس.
وقال محافظ طوباس إن جيش الاحتلال يعمل على فصل المستشفى التركي عن بقية المدينة لمنع وصول الإصابات.
/انتهى/
اعلن محافظ طوباس في سوريا عن استشهاد 5 اشخاص جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن محافظ طوباس، اليوم الأربعاء، استشهاد 5 جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل في طمون وطوباس.
وقال محافظ طوباس إن جيش الاحتلال يعمل على فصل المستشفى التركي عن بقية المدينة لمنع وصول الإصابات.
/انتهى/
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