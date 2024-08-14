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١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٦ م

محافظ طوباس: 5 شهداء جراء الاعتداء الإسرائيلي

محافظ طوباس: 5 شهداء جراء الاعتداء الإسرائيلي

اعلن محافظ طوباس في سوريا عن استشهاد 5 اشخاص جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن محافظ طوباس، اليوم الأربعاء، استشهاد 5 جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل في طمون وطوباس.

وقال محافظ طوباس إن جيش الاحتلال يعمل على فصل المستشفى التركي عن بقية المدينة لمنع وصول الإصابات.

/انتهى/

رمز الخبر 1947479

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