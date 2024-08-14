محافظ طوباس: 5 شهداء جراء الاعتداء الإسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن محافظ طوباس، اليوم الأربعاء، استشهاد 5 جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل في طمون وطوباس.

وقال محافظ طوباس إن جيش الاحتلال يعمل على فصل المستشفى التركي عن بقية المدينة لمنع وصول الإصابات.

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