بزشكيان: لا خيانة في الحكومة أعظم من استخدام أشخاص غير مهني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئیس الجمهورية خلال لقاء مع أعضاء لجنة الزراعة النيابية: "مؤشر تقييم الأداء في الحكومة الـ14 هو الالتزام بالتنفيذ الصحيح والحد الأقصى لأهداف رؤية الحكومة".

وذكر بزشكيان أنه في الحكومة الرابعة عشرة، ليس هناك خيانة أعظم من استخدام أشخاص غير مهني وغير كفوء، مبينا: "ان هذه الحكومة سترحب ترحيبا حارا بأي شخص يمكنه اتخاذ خطوة نحو حل مشاكل البلاد وتحسين حالة الناس".

وبشأن قائمة الوزراء المقترحين التي قدمها للبرلمان اوضح بقوله: "تم إعداد قائمة الوزراء المقترحين بناء على استراتيجية تعزيز التآزر بين الحكومة ومجلس النواب".

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