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١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٤:٠١ م

مصدر مطلع: الاستعلام الامني لجميع الوزراء المقترحين من رئيس الجمهورية كان ايجابيا

مصدر مطلع: الاستعلام الامني لجميع الوزراء المقترحين من رئيس الجمهورية كان ايجابيا

أعلن مصدر مطلع ان الاستعلام الامني لجميع الوزراء الذي اقترحه الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان تم قبوله من قبل المؤسسات الأمنية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر مطلع في مقابلة صحفية: "إن التحقيقات الامنية لجميع الوزراء الذين اقترحهم السيد بزشكيان تم إعلانها إيجابية من قبل المؤسسات الأمنية".

وأضاف: "بعض الشكوك والأخطاء السياسية التي أثيرت حول عدد قليل من الوزراء المقترحين تم حلها من خلال التعبير عن الأسف اوتوضيحها".

وأوضح هذا المصدر المطلع: "أن الاستعلام الامني للأشخاص الذين أظهرت سجلاتهم بعض الفساد الاقتصادي تم إعلان سلبيته من قبل، ولم يصل هؤلاء الأشخاص أساسًا إلى القائمة النهائية للوزراء المقترحين وفي المراحل الأولى من التقييمات استبعد وجودهم عن التشكيلية الوزارية".

/انتهى/

رمز الخبر 1947491

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