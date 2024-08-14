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١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٢٤ م

حماس: تواصل الدعم العسكري الامريكي للاحتلال يؤكد أنها شريك كامل في الإبادة والمجازر ضد شعبنا

حماس: تواصل الدعم العسكري الامريكي للاحتلال يؤكد أنها شريك كامل في الإبادة والمجازر ضد شعبنا

شددت حركة حماس، الأربعاء، على أن تواصل دعم الإدارة الأمريكية المالي والعسكري للكيان الصهيوني، يؤكد مجددا أنها شريك كامل في حرب الإبادة والتطهير العرقي والمجازر الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت حماس في بيان لها، موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة أسلحة جديدة للكيان الصهيوني بقيمة 20 مليار دولار، تشمل طائرات حربية وصواريخ وذخائر مدفعية، تأتي في إطار الدعم اللامحدود والتبنّي الكامل للسلوك الوحشي العدواني لهذا الكيان المارق عن الأنظمة والقوانين الدولية.

وأكدت أن كل خطوات دعم وإسناد كيان الاحتلال المارق، في جرائمه وانتهاكاته، واستهتاره بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية؛ لن تضمن للكيان الصهيوني أمناً أو نصراً، وإن شعبنا الفلسطيني وشعوبنا العربية والإسلامية وقوى المقاومة وكل أحرار العالم، سيواصلون التصدي له ولجرائمه حتى دحره عن أرضنا.

رمز الخبر 1947501

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