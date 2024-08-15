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١٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:٣٣ ص

‏المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقع معيان باروخ

‏المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقع معيان باروخ

‏اعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان عن استهداف موقع معيان باروخ في الاراضي المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الخميس، موقع معيان باروخ.

وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية:‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:10 من صباح يوم الخميس 15-8-2024 موقع معيان باروخ ‏بقذائف المدفعية.‏

/انتهى/

رمز الخبر 1947510

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