‏المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقع معيان باروخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الخميس، موقع معيان باروخ.
وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:10 من صباح يوم الخميس 15-8-2024 موقع معيان باروخ بقذائف المدفعية.
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اعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان عن استهداف موقع معيان باروخ في الاراضي المحتلة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الخميس، موقع معيان باروخ.
رمز الخبر 1947510
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