‏المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقع معيان باروخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الخميس، موقع معيان باروخ.



وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية:‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:10 من صباح يوم الخميس 15-8-2024 موقع معيان باروخ ‏بقذائف المدفعية.‏



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