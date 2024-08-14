حزب الله يستهدف مواقع وتجمعات لجنود الاحتلال الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تابعت المقاومة الإسلامية عملياتها الجهادية دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة فاستهدفت اليوم الأربعاء، التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة.
كما استهدفت تجمعًا لجنود العدو الصهيوني في حرش شتولا بالأسلحة الصاروخية، وحقّقت في العمليتين إصابات مباشرة.
كذلك استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قبل ظهر اليوم موقع البغدادي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.
وبعد ظهر اليوم شنت المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بأسراب من المسيرات الانقضاضية على تجمع مستحدث لجنود العدو شمال "أبيريم" وأصابته بدقة.
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