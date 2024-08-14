حزب الله يستهدف مواقع وتجمعات لجنود الاحتلال الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تابعت المقاومة الإسلامية عملياتها الجهادية دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌فاستهدفت اليوم الأربعاء، التجهيزات ‏التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة.

كما استهدفت تجمعًا لجنود العدو ‏الصهيوني في حرش شتولا بالأسلحة الصاروخية، وحقّقت في العمليتين إصابات مباشرة. ‏

كذلك استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قبل ظهر اليوم موقع البغدادي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع الرمثا في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

‌‏وبعد ظهر اليوم شنت المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بأسراب من المسيرات الانقضاضية على تجمع مستحدث لجنود العدو ‏شمال "أبيريم" وأصابته بدقة. ‏