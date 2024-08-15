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١٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٤:١٥ م

نائب الرئيس الايراني يؤكد على توظيف جميع الامكانات لخدمات زوار الاربعين الحسيني

نائب الرئيس الايراني يؤكد على توظيف جميع الامكانات لخدمات زوار الاربعين الحسيني

دعا النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف في اتصالات هاتفية منفصلة مع وزير الصحة ومحافظي ايلام وكرمانشاه وخوزستان ورئيس جمعية الهلال الاحمر لتقديم الخدمات اللازمة لزوار الاربعين الحسيني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد عارف في هذا المكالمات الهاتفية التي جرت اليوم الخميس على ضرورة تقديم الخدمات في مجال الصحة والعلاج لزوار الاربعين ودعا الى الافادة من جميع امكانات محافظات ايلام وخوزستان وكرمانشاه التي تشكل المنافذ الحدودية الرئيسية التي يمر عبرها الزوار إلى العتبات المقدسة بالعراق، وتقديم الخدمات المنشودة من اجل راحة الزوار.

وقال عارف ان جميع الاجهزة صاحبة القرار والمقدمة للخدمات يجب ان تعمل على التنقل السهل للزوارعبر منافذ خسروي وشلمجه ومهران وباشماق الحدودية والحد من الاكتظاظ والزحام وتوفير الخدمات إلى ان يعود الزوار من العراق إلى البلاد.

رمز الخبر 1947517

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