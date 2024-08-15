العميد صباحي فرد: سيتم الكشف عن معدات دفاعية جديدة قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح العميد علي رضا صباحي فرد، قائد قوات الدفاع الجوي للجيش، في لقاء مع خريجي الكلية الحربية في أركان الجيش الايراني، أن هناك نية خالصة وروح ثورية لدى جميع منتسبي اركان الجيش الايراني، وقال : يمتلك جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية نخبة كبير من الموظفين المتخصصين، واستغلال هذه الفرص يمكن أن يؤدي بالتأكيد إلى نجاح الجيش.

وذكر أن الدفاع الجوي اتخذ خطوات أساسية من أجل زيادة القوة الدفاعية، وقال: إن هذه القوة جلبت دائما العديد من الإنجازات المحلية إلى المنظومة الدفاعية للبلاد في السنوات الماضية وخلقت القدرات الدفاعية اللازمة من تلقاء نفسها.

وأشار قائد قوات الدفاع الجوي إلى الدور الفعال لهذه القوة في ضمان أمن البلاد، وقال: سيتم الكشف قريباً عن معدات وإنجازات دفاعية جديدة تتماشى مع تهديدات اليوم.

واعتبر الأمير صباحي فرد أن التآزر والتعاون بين القوات المسلحة هو سبب النجاح في مختلف المسؤوليات وقال: لدينا قدرات كثيرة إذا اجتمعت معا ستجلب المزيد من القوة للبلاد.