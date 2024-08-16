كنعاني: الأحرار الابرار هم رمز المقاومة والصمود ضد أي نوع من العدوان على ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب "ناصر كنعاني" المتحدث باسم وزارة الخارجية على منصة اكس: ""16 أغسطس هو ذكرى عودة الأحرار الغيورين إلى أرض الوطن والى احضان الشعب الايراني".

وأضاف: "الأحرار الأبرار هم رموز مقاومة وصمود الشعب الإيراني العظيم المؤمن ضد أي عدوان وإسراف وشر من أعداء هذه الأرض التاريخية والحضارية".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: "إن أحرارنا الأعزاء كانوا يحملون رسالة الإيمان والكرامة والقوة للشعب الإيراني في أيام الأسر، وفي وقت التحرير كانوا رسل انتصار هذا الأمة على الأعداء المتوهمين."

وتابع كنعاني: إننا نكرم الموقف الكريم والثابت للاحرار الغيورين، ونعتبر جهودهم من أجل بلد وأمة إيران والإسلام العزيز عظيمة، ونرسل تحياتنا إلى الأرواح العالية للاحرار الشهداء وجميع الشهداء.

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