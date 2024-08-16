  1. إيران
  2. المجتمع
١٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:١٣ ص

كنعاني: الأحرار الابرار هم رمز المقاومة والصمود ضد أي نوع من العدوان على ايران

كنعاني: الأحرار الابرار هم رمز المقاومة والصمود ضد أي نوع من العدوان على ايران

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: "إن الأحرار الأبرار هم رموز مقاومة وصمود الشعب الإيراني العظيم والمخلص ضد أي نوع من العدوان على هذه الحدود والأرض".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب "ناصر كنعاني" المتحدث باسم وزارة الخارجية على منصة اكس: ""16 أغسطس هو ذكرى عودة الأحرار الغيورين إلى أرض الوطن والى احضان الشعب الايراني".

وأضاف: "الأحرار الأبرار هم رموز مقاومة وصمود الشعب الإيراني العظيم المؤمن ضد أي عدوان وإسراف وشر من أعداء هذه الأرض التاريخية والحضارية".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: "إن أحرارنا الأعزاء كانوا يحملون رسالة الإيمان والكرامة والقوة للشعب الإيراني في أيام الأسر، وفي وقت التحرير كانوا رسل انتصار هذا الأمة على الأعداء المتوهمين."

وتابع كنعاني: إننا نكرم الموقف الكريم والثابت للاحرار الغيورين، ونعتبر جهودهم من أجل بلد وأمة إيران والإسلام العزيز عظيمة، ونرسل تحياتنا إلى الأرواح العالية للاحرار الشهداء وجميع الشهداء.

/انتهى/

رمز الخبر 1947530

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات