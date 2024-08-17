سفير إيران في روسيا: أنصار العالم الأحادي القطب ليسوا مستعدين حتى لإدانة العمل الهمجي في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر كاظم جلالي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا، الذي سافر إلى مدينة أستراخان للمشاركة في مؤتمر بحر قزوين الإعلامي 2024، الجمعية العامة للمؤتمر الذي يحمل عنوان "حوار الثقافات - أساس تنمية بحر قزوين"، وألقى كلمة في هذا المؤتمر.

وشارك جلالي في هذا الاجتماع الى جانب بعض المسؤولين من روسيا ودول المنطقة، ومن بينهم نائب وزير الاتصالات والتنمية الرقمية والاتصال الجماهيري في روسيا، رئيس مجلس إدارة مؤسسة والداي للتنمية والدعم لنادي الحوار الدولي، نائب رئيس اتحاد الصحفيين في روسيا، النائب الأول لوزير الثقافة في أذربيجان، حاكم أتيراو كازاخستان، نائب الرئيس التنفيذي لأذربيجان و...

وأكد جلالي نعتقد أن جميع الثقافات تحظى بالاحترام ولا ينبغي إهانتها. وفي استمرار لحديثه في الجزء الأول اعتبر سفير إيران أن الإساءة للأديان المختلفة والكتب المقدسة متأثرة بنظرية حرب الحضارات بهدف سيادة الثقافة الواحدة وأضاف أن الحوار والتفاعل في الهيكل الدولي يمكن أن توفر الأساس للسلام العالمي.

كما اعتبر جلالي مشعلي حرب غزة أتباع نظرية حرب الحضارات، وقال إن أنصار العالم الأحادي القطب ليسوا مستعدين حتى لإدانة هذا العمل الهمجي.

وخصص الجزء الثاني من الخطاب للمجال الثقافي والحضاري لدول بحر قزوين باعتبارها بحر السلام والصداقة، وقال جلالي إن هذه الصداقة مبنية على الاحترام المتبادل ومستمدة من ثقافة وحضارة الدول المطلة على بحر قزوين، وعلى هذه الدول أن تحاول مساعدة القوى الخارجية على عدم التواجد في هذا البحر.

وايضا أشار جلالي إلى النمو المتزايد للتبادلات التجارية بين البلدين خلال السنوات الماضية، وأشار إلى الإجراءات المتخذة في اتجاه تطوير البنية التحتية، بما في ذلك الممر الشمالي الجنوبي، وأكد على الدور الهام لأستراخان في الفرع الأوسط من هذا الممر.

وسيواصل هذا المؤتمر الذي يستمر يومين أعماله من خلال عقد اجتماعات متخصصة أخرى، كما سيحضر كمتحدثين عدد من المفكرين والخبراء الإيرانيين.

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