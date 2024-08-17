حماس: لسنا أمام اتفاق أو مفاوضات حقيقية بل أمام فرض إملاءات أميركية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد عضو قيادة حركة حماس في الخارج "سامي أبو زهري في حديث إلى التلفزيون العربي:أن الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هو وهم.

وأشار أبو زهري إلى أننا "لسنا أمام اتفاق أو مفاوضات حقيقية بل أمام فرض إملاءات أميركية".

أبو زهري الذي أكد أن "الاحتلال يواصل عرقلة كل المساعي لإتمام أي اتفاق لوقف إطلاق النار"، رأى أن واشنطن تحاول ردع أي تحركات في المنطقة ضد إسرائيل.

القيادي في حماس كشف أن الحركة لم تدع حتى الآن إلى أي لقاءات إضافية، معتبرًا أن "ما يجري الحديث عنه انطباعات خادعة".