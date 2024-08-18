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١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:٤٨ م

السفارة الإيرانية في لندن تعلق على ذكرى انقلاب 18 أغسطس عام 1953

السفارة الإيرانية في لندن تعلق على ذكرى انقلاب 18 أغسطس عام 1953

أعلنت السفارة الإيرانية في لندن في ذكرى انقلاب 18 أغسطس عام 1953: اليوم لدى إيران حكومة يعتبرها الكثيرون في المنطقة والعالم قائدة ومديرة لشؤون المنطقة والعالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن اليوم (الأحد) الموافق 18 أغسطس على منصة X: الحكومات تختلف بشكل كبير عن بعضها البعض .على سبيل المثال في (فترة الدكتاتورية البهلوية) في إيران، أطيح بحكومة رئيس الوزراء مصدق بانقلاب دعمته المملكة المتحدة والولايات المتحدة. واليوم، لدى إيران حكومة يعتبرها الكثيرون في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم ولها ايضا دوراً قيادياً لإدارة شؤون المنطقة والعالم.

وأضافت هذه السفارة: في أغسطس 1953، نظمت أجهزة الاستخبارات البريطانية والأمريكية انقلابًا ضد رئيس الوزراء محمد مصدق الذي قام بتأميم صناعة النفط الإيرانية، والتي كانت تحت سيطرة شركة النفط الايرانية الانجليزية بشكل أساسي.

/انتهى/

رمز الخبر 1947608

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