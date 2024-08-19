قائد حرس الحدود الإيراني: تعزيز أمن الحدود خلال زيارة الأربعين بمعدات متطورة وتنسيقات واسعة النطاق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن العميد احمدعلي كودرز عن إجراءات واسعة النطاق للتعامل مع التهديدات المحتملة على حدود البلاد من أجل ضمان سلامة زوار الاربعين، وقال: "باستخدام الأسلحة المتقدمة والتقنيات الجديدة والاشراف الاستخباراتي الكامل، تم اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة على الحدود".

وأضاف قائد حرس الحدود الايراني: "في الوقت الحالي، لا توجد مشكلة أمنية محددة، وهذا نتيجة التنسيق الدقيق مع أجهزة الاستخبارات الداخلية والتعاون مع السلطات العراقية".

وتابع: "من أجل تعزيز الأمن، قمنا بنشر العديد من المعدات المتطورة، بما في ذلك كاميرات الرؤية الليلية وأنظمة المراقبة الجديدة، في المناطق الحدودية، كما تم تغطية جميع المعابر الحدودية من قبل حرس الحدود حتى يتمكن الزوار من الزيارة بسلام وأمان كاملين".

وفي إشارة إلى أهمية هذه الإجراءات خلال أيام الأربعين المزدحمة، قال قائد حرس الحدود: "لقد تم بذل كل الجهود لضمان الأمن الشامل للزوار، وهناك مراقبة صارمة على الحدود".

وقال: "إن هذه الترتيبات والإجراءات الأمنية الخاصة خلال أيام الأربعين التي تتزايد فيها أعداد الزوار بشكل كبير، تظهر أهمية الحفاظ على الأمن على الحدود وضمان رحلة آمنة للزوار إلى العراق".

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