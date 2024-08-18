الرئيس الايراني يؤكد على توفير الظروف المناسبة لزوار الأربعين على امتداد مسيرهم

اكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد عصر اليوم الاحد، على وزير الداخلية بضرورة توفير الظروف المناسبة لزوار الاربعينية الايرانيين، كي لا يواجهوا اي مشكلة على امتداد هذه المسيرة العظيمة وصولا الى عتبة الامام الحسين (عليه السلام) المقدسة بكربلاء.

وفي السياق ذاته، نوّه رئيس الجمهورية الى اهمية الاجراءات ووضع الخطط الوقائية الكفيلة بتقليص حوادث السير، خلال مراسم الاربعينية هذا العام.

وعلى صعيد اخر تطرق بزشكيان الى الانقلاب الامريكي علی الحکومة الوطنیة لرئيس الوزراء الإيراني المنتخب ديمقراطيا محمد مصدق، في 19 آب/ أغسطس عام 1953 م؛ عازيا اسباب نجاح واشنطن في تنفيذ هذا المخطط الى الخلافات والشقاق الداخلي انذك.

ومضى الرئيس الايراني الى القول : ان الامام الخميني (رض) استطاع بالوحدة والدعم الشعبي للنظام والثورة الاسلامية، ان يحصن البلاد امام جميع التهديدات ويفشل المؤامرات التي حاكتها امريكا ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.