باقري: الأمن مستتب في مراسم الأربعين والتي هي احد مشاهد قوة الاسلام

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء محمد باقري، قال للصحفيين على هامش زيارة مقر الأربعين في قيادة الشرطة الإيرانية: ان التقارير والمشاهدات الميدانية لمراقبي هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لسير مراسم الأربعين، تشير إلى استتباب الأمن في جميع خطوات هذه المراسم.

وأوضح اللواء باقري أن أكثر من 2.5 مليون إيراني عبروا من حدود البلاد إلى العتبات المقدسةلافتا إلأى أنه خلال هذه الفترة غادر أكثر من 200 ألف زائر غير إيراني حدود البلاد للمشاركة في الزيارة.

واعتبر اللواء باقر إن مراسم الأربعين الحسيني هي في الواقع استعراض لقوة الإسلام في هذا التجمع المليوني متابعا أنه وبفضل الله نجحت قيادة الشرطة في تنفيذ هذه المهمة بشكل جيد وحتى الآن لم يتم ملاحظة أي مشاكل والعمل جار على قدم وساق.

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