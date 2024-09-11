اللواء سلامي: لن نتوانى في توفير أمن حدودنا +الصور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، اللواء حسين سلامي قال خلال افتتاح القاعدة الجوية الخامسة التابعة لبرية حرس الثورة في أرومية شمال غرب إيران، إن جميع الاستراتيجيات يجب أن يكون لها ثمن على الأرض وأن كل دولة إذا أخذت المبادرة بيدها، فستكون لها السلطة، علما بان جميع النجاحات مرتبطة بالقوة البرية. متابعا أن أمن وازدهار وتقدم قوى الشر يعادله التدمير والمجازر بحق الأخرين وهذا الأمر جلي ومثال واضح في غزة.

وأكد اللواء سلامي على ان الحدود يجب أن تكون أمنة على الدوام لانه بلا الأمن لن تتطور وتزدهر الجمهورية الإسلامية لذلك لن نتوانى في توفير أمن حدودنا.

يذكر أن افتتاح القاعدة الجوية الخامسة للحرس الثوري الإيراني في أورميه يهدف لدعم مهام قاعدة حمزة سيد الشهداء في المنطقة الشمالية الغربية ولدعم الجوي للقواعد الحدودية في المنطقة الشمالية الغربية.

كما أن المروحيات القتالية والهجومية شاهد 278 و214 وكبرى 209 وميل 17 واستطلاع 206 من ضمن المروحيات الموجودة في هذه القاعدة.

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