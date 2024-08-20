الولايات المتحدة تمدد إعفاء الاذاعة والتلفزة الايرانية من العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها كتب موقع "واشنطن فري بيكون" في تقرير له مساء الاثنين (20 أغسطس/آب) انها مددت الحكومة الأمريكية الحالية الإعفاء من العقوبات المفروضة على هيئة الإذاعة والتلفزة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ووفقا لتقرير وسائل الإعلام الأمريكية، فإن وزارة خارجية هذا البلد أبلغت الكونغرس الأمريكي بقرارها تمديد الإعفاء من العقوبات هذه على إيران في اجتماع مغلق في 9 أغسطس.

وبحسب هذا التقرير، لن يكون لدى هيئة الإذاعة والتلفزة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي قيود في مجال تداول الأموال الأجنبية، أو شراء تقنيات جديدة من دول أخرى، مثل توصيلات الألياف الضوئية أو إدارة الأقمار الصناعية.

وفي فبراير 2023، مددت حكومة بايدن الإعفاء من العقوبات المفروضة على هيئة البث في بلادنا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، لم يتم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، لصحيفة واشنطن فري بيكون: "وقع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية، على التنازل عن العقوبات المفروضة على إيران وأثناء تمديده، خاطب الكونغرس أن تمديد الإعفاء من العقوبات هذه على إيران، أمر حيوي للأمن القومي للولايات المتحدة، وقد تم اتخاذ هذا القرار بما يتماشى مع الأمن القومي للبلاد (الولايات المتحدة)."

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